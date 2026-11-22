تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المواجهة المقرر إقامتها غدا الاثنين 23 نوفمبر الجاري، في اختبار قوي يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي وبيراميد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع اثنين من أبرز المنافسين على المراكز المتقدمة.

وتذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورت”.

محاضرة بالفيديو من عموتة للاعبي الأهلي

وفي إطار الاستعدادات الفنية للمباراة، يعقد الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين بالفيديو، على هامش مران الفريق، لشرح عدد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته أمس الخميس، بعد انتهاء فترة الراحة، وبدأ الجهاز الفني تنفيذ برنامجه التحضيري للمباراة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل المواجهة المرتقبة.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى الوصول باللاعبين إلى أفضل حالة فنية وبدنية، مع التركيز على دراسة المنافس وتجهيز الخطة المناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية في واحدة من أهم مباريات الجولة التاسعة.