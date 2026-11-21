كشف اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن تفاصيل مشروع سكني جديد تستعد الهيئة لتنفيذه بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع المحافظة، ويستهدف توفير 1700 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان التعاوني لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص جديدة للحصول على وحدات سكنية مناسبة.

تنفيذ المشروع السكني الجديد

وأوضح البارودي، خلال حواره مع الإعلامي حسام مصطفى، ببرنامج «رادار 90» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمقر المحافظة، لتنفيذ المشروع السكني الجديد، في إطار جهود التوسع في مشروعات الإسكان التعاوني بالمحافظات.

توفير وحدات سكنية بمواقع متنوعة

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، في عدد من المناطق المتميزة داخل المحافظة، من بينها حي المناخ، بما يتيح توفير وحدات سكنية بمواقع متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء 500 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة الواحدة، على أن يتم استكمال تنفيذ باقي الوحدات تباعًا، وفقًا للجدول الزمني والخطة التنفيذية المعتمدة للمشروع.

إجراءات الحجز والتخصيص

وأكد البارودي وجود تنسيق مستمر بين الهيئة ومحافظة بورسعيد لتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص، موضحًا أن هناك توجهًا لمنح الأولوية لأبناء المحافظة الذين سبق لهم التقدم في مشروعات الإسكان التعاوني والاجتماعي ولم يتمكنوا من الحصول على وحدات سكنية.

ولفت إلى أن أولوية الحجز ستخضع للضوابط والشروط المنظمة التي سيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من الترتيبات التنفيذية، بما يضمن تنظيم عملية التقديم والتخصيص وتحقيق الاستفادة للمواطنين المستهدفين.