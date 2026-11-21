تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة التي نفذها حي غرب المنصورة، للتصدي للتلوث السمعي وضبط مركبات التوك توك غير المرخصة، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع الدقهلاوي، والتصدي لكافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على راحة المواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق استمرار الحملات الميدانية المكثفة بكافة شوارع وميادين المحافظة، للتصدي الحاسم للتلوث السمعي والتكاتك غير المرخصة وكافة الظواهر السلبية التي تؤرق المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفات، ومواصلة الحملات لحين تحقيق الانضباط الكامل بالشارع والحفاظ على راحة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

وقد تابع ميدانيًا أعمال الحملة محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بمشاركة، الدكتورة رولا مدحت سهام صلاح، نواب رئيس الحي، إلى جانب فريق العمل الميداني المشكل من الأستاذ وليد عبادة مدير قسم الإشغالات، والأستاذ أحمد نشأت مدير قسم الإشغالات بالوردية المسائية، والأستاذ بلال ثروت مدير إدارة الأزمات والكوارث، وبمشاركة طاقم العمل بالنوبتجية المسائية، حيث استهدفت الحملة شارع عبد السلام عارف.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على دراجة بخارية مجهزة بطقم صوت تسبب في إحداث ضوضاء، وعدد 1 دراجة بخارية مزودة بشكمان معدل يصدر أصواتًا مزعجة، بالإضافة إلى ضبط عدد 2 مركبة توك توك غير مرخصة أثناء سيرهما داخل المدينة بالمخالفة للقانون.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر حيال المخالفات المضبوطة، وإيداع المضبوطات وفقًا للقواعد المنظمة.