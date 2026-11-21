نجح فريق جراحة العظام بمستشفى بلقاس العام بمحافظة الدقهلية فى إصلاح كسر وخلع معقد بمفصل المرفق لسيدة تبلغ من العمر 65 عامًا من خلال تدخل جراحي دقيق، لإصلاح كسر وخلع بمفصل المرفق، مع تثبيت عظمة الزند باستخدام شريحة ومسامير، وتثبيت رأس عظمة الكعبرة باستخدام مسامير هربرت، إلى جانب توصيل أوتار المرفق بخطاطيف جراحية.

وقد أُجريت الجراحة بنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بسلام، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ضم الفريق الطبي الدكتور هشام خلاف، رئيس قسم العظام، والدكتور كريم داوود، طبيب مقيم العظام.

كما شارك في أعمال التخدير الدكتور حاتم صالح، استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور وليد طوسون، أخصائي التخدير، وفنية التخدير نورا عبد الفتاح.

وتأتي هذه النجاحات في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لدعم الكوادر الطبية بالمستشفيات التابعة لها، وتعزيز قدراتها على إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متخصصة لأهالي المحافظة.