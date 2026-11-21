كشفت مصادر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن أحمد مجاهد ترشح لعضوية لجنة مسابقات الاتحاد الافريقي لكرة القدم" الكاف".

وأضاف المصدر ان شوقي غريب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ترشح لعضوية اللجنة الفنية بالكاف.

في سياق متصل كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن توجهات جديدة داخل اتحاد الكرة لتنظيم العمل الإعلامي والفني داخل المنتخبات الوطنية، من خلال إضافة بنود واضحة إلى عقود المديرين الفنيين، تتعلق بضوابط التصريحات والتعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب وضع مدونة للسلوك الإعلامي تشمل جميع العاملين داخل المنظومة.