كشف الإعلامي أحمد حسن عن تألق ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، خلال التدريبات الحالية للفريق في فترة التوقف، مشيرًا إلى اقترابه من العودة للتشكيل الأساسي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ناصر منسي لفت أنظار الجميع في التدريبات الحالية خلال التوقف، وحصل على إشادة الجهاز الفني، واقترب من العودة للتشكيل الأساسي».

وتترقب جماهير نادي الزمالك جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة في ظل ازدحام أجندة الفارس الأبيض بالعديد من المواجهات القوية على المستويين المحلي والأفريقي مع استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز وانطلاق مشوار الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الزمالك سلسلة مبارياته المقبلة بمواجهة الجونة يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

مواجهة النادي الإفريقي تشعل مشوار الزمالك الأفريقي

وتتجه أنظار جماهير القلعة البيضاء إلى المواجهة المرتقبة أمام النادي الإفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في اختبار قوي للفريق مع بداية مشواره في البطولة القارية.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل في مواجهة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة في حسابات المجموعة قبل العودة إلى المنافسات المحلية بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 9 ديسمبر.

