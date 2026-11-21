نشر طارق علاء، ظهير منتخب مصر، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلالها عن قيمة البساطة والرضا في الحياة، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي لا يرتبط بالشهرة أو تحقيق المركز الأول.

وقال طارق علاء خلال منشوره مع صورة من الريف: «السر في البساطة، مش لازم تكون استثنائي أو نمبر وان علشان حياتك تكون ليها قيمة، العالم بيتقدم بالعاديين، بالملايين اللي بيصحوا كل يوم يشتغلوا ويتعبوا ويجتهدوا ويؤدوا دورهم بإخلاص من غير أضواء ولا شهرة».

وأضاف: «ممكن لقمة عيش بالحلال تجيبها لعيلتك بتعبك وشقاك تكون أبرك من مليون تصقيفة، أحيانًا أعظم نجاح في الحياة إنك تعيش مرتاح البال، تنام وضميرك مستريح وتسيب أثر طيب في قلوب الناس حتى لو محدش اتكلم عنه».

وتابع: «مش مهم تكون الأشطر أو الأغنى أو الأنجح في نظر الناس، المهم تكون إنسان حقيقي، راضي عن نفسك، عارف قيمة اللي عندك ومتصالح مع حياتك».

واختتم رسالته قائلًا: «كم من مجهول في الأرض معروف في السماء بصدق نيته وإخلاصه وتعبه وأمانته، فمش كل عظيم مشهور ومش كل مشهور عظيم».