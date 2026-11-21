ترددت خلال الساعات الماضية أنباء بشأن اقتراب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الحديث عن تلقيه عرضًا بقيمة 800 ألف دولار، وهو ما كشف مصدر داخل جهاز الكرة حقيقة موقف النادي منه.

حقيقة رحيل ياسر إبراهيم عن الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»: «لا يوجد أي عروض وصلت لطلب ضم ياسر إبراهيم مقابل 800 ألف دولار في يناير وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح على الاطلاق».

وأضاف: « الأهلي لا يفكر في رحيل ياسر إبراهيم في يناير المقبل بسبب قلة اللاعبين في مركز الدفاع وحال وجود عرض رسمي في الساعات المقبلة، سوف ندرسه ونحدد موقف الأهلي بناءً على الصفقات الجديدة».

على جانب آخر، لا يزال ياسر إبراهيم يتحفظ على عرض الأهلي لتجديد تعاقده حتى هذه اللحظة، في ظل ترقبه إمكانية خوض تجربة احترافية عربية خلال الفترة المقبلة، والحصول على مقابل مادي كبير.

وتسعى إدارة الأهلي لحسم ملف المدافع خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة احتياجات الفريق الفنية وخطة تدعيم الخط الخلفي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.