هنأت الفنانة إلهام شاهين صديقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، بمناسبة زفاف ابنتها فريدة عوض على وليد جوهر، الذي أقيم في قصر محمد علي، وسط أجواء احتفالية وحضور عدد من نجوم الفن.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا وتهنئة للعروسين، متمنية لهما السعادة والفرح في حياتهما الزوجية، كما أشادت باختيار قصر محمد علي لإقامة حفل الزفاف، واصفة إياه بالصرح الأثري العظيم المطل على النيل بحدائقه الجميلة.

ووجهت إلهام شاهين رسالة خاصة إلى رانيا فريد شوقي، أعربت خلالها عن سعادتها بزفاف ابنتها، متمنية أن يفرح قلبها بأولادها دائمًا.

حفل زفاف ابنة رانيا فريد شوقي وعاطف عوض

‏‎وأحيا حفل الزفاف المطرب أحمد سعد، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها «اليوم الحلو ده» و«ابن المحظوظة»، وسط تفاعل كبير من الحضور والعروسين، الذين شاركوه الغناء والرقص في أجواء مليئة بالحيوية.

كما شارك النجم مصطفى قمر في إحياء الحفل، حيث قدم مجموعة من أشهر أغنياته التي أشعلت أجواء الاحتفال وتفاعل معها الحضور، فيما أضفى والد العروس، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، لمسته الفنية الخاصة على الحفل، من خلال تصميم مجموعة من الرقصات لفرقة استعراضية قدمت عددًا من الاستعراضات المميزة، التي أضفت أجواء من البهجة والإبهار على ليلة الزفاف

‏‎وشهد الحفل حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وأشرف زكي، وروجينا، وصابرين، ونرمين الفقي، وداليا البحيري، ومحمد رياض، وناهد السباعي، وعبير منير، وجميلة عادل عوض، ، تامر الصراف ،حنان مفيد فوزي، إلى جانب الإعلامية بوسي شلبي، والمخرجتين نجلاء رشدي وشيرين عادل، المطرب خالد سليم و المطربه امينه ، وأحمد عبدالله ، نيرمين زعزع ، وعادل عوض ، علاء عوض ، المنتج أيمن يوسف، احمد حافظ . كابتن محمود الخطيب ، سولاف فواخرجي، المذيعه اميره عبدالعظيم ،ريهام المصري ،بوسي شلبي، ايمن عزب ، مصمم الأزياء هاني البحيري ،،وعدد آخر من الفنانين والشخصيات العامة.

