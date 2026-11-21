انتقد المنتج السينمائي محمد العدل ما وصفه بنشاط لجان الأندية المنافسة على مواقع التواصل، على خلفية تداول مكالمة هاتفية منسوبة إلى الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي واللاعب إمام عاشور، تضمنت حديثًا عن مشاركته في المباريات.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متسائلًا عن الجهة التي سربت المكالمة، وما إذا كان التسريب صادرًا عن عموتة أو إمام، كما انتقد ما تردد بشأن تهديد إمام باللعب وإجلاس يحيى عطية الله على مقاعد البدلاء.

وأضاف محمد العدل في انتقاداته: «يا ناس اتكسفوا شوية.. واكذبوا صح».

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي حسين عموتة نظيره فريق بيراميدز الذي يقوده فنيا الجنوب إفريقي رولان موكوينا في الثامنة مساء الإثنين القادم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي بيراميدزترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة فيما حل النادي الأهلي وصيفا برصيد 20 نقطة.