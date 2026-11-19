انتقد المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، ما وصفه بحالة الفُجر في الخصومة والانحياز والتعصب الأعمى، معربًا عن استيائه من مساندة أي طرف ضد الثاني، حتى لو كان على باطل، والترويج له عبر البرامج دون الالتزام بالمعايير المهنية.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وصلنا إلى مرحلة الفُجر في الخصومة والانحياز والتعصب الأعمى.. وبوضوح سننصر وننتصر لكل من هو ضدك، حتى لو على باطل.. بلا، وسنستضيفه في كل برامجنا، بغض النظر عن المهنية.. الوضوح مفيش أحسن منه.. خسارة».

وتأتي تصريحات محمد العدل في ظل حالة من الجدل والانتقادات المتبادلة قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، والتي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل المنافسة المباشرة بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر، بينما يطمح بيراميدز إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على القمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني، ليحصل على العلامة الكاملة ويبتعد بأربع نقاط عن الأهلي.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في صراع القمة، إذ يمثل الفوز فرصة للأهلي لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، بينما يمنح بيراميدز فرصة لتعزيز صدارته والابتعاد أكثر عن منافسيه.