كشفت أماني الشربيني، زوجة محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر الراحل، عن تفاصيل تعامل عدد من الشخصيات الرياضية ورموز القلعة البيضاء مع أسرتها عقب وفاة زوجها، مشيرة إلى استمرار تواصل عدد منهم للاطمئنان عليها وعلى أبنائها خلال الفترة الماضية.

ووجهت أماني الشربيني، خلال تصريحات تلفزيونية، الشكر إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مشيدة بموقفه الإنساني وحرصه على التواصل مع الأسرة والاطمئنان عليهم كلما سمحت له ظروفه.

وقالت زوجة محمد صبري: «أود توجيه شكر خاص إلى سيد عبد الحفيظ، فهو إنسان أصيل ويحرص على السؤال عنا كلما سمحت له ظروفه، كما زارنا في المنزل وقدم واجب العزاء لي ولأبنائي».

وفي سياق آخر، أعربت أماني الشربيني عن انتظارها اهتمامًا أكبر من جانب نادي الزمالك بأسرة زوجها الراحل، بما يتناسب مع ما قدمه للنادي طوال سنوات ارتباطه بالقلعة البيضاء، سواء خلال مسيرته أو بعد عمله في قناة الزمالك.

وأضافت: «كنت أنتظر أن يكون الاهتمام بنا على قدر ما قدمه محمد صبري لنادي الزمالك، خاصة أنه خدم النادي وظل مرتبطًا به حتى عمله في قناة النادي، وكان من المفترض أن تكون الأمور أفضل مما هي عليه الآن».

وأشارت زوجة نجم الزمالك الراحل إلى أن عددًا من رموز النادي لا يزالون يحرصون على التواصل مع الأسرة وتقديم الدعم المعنوي لهم، ومن بينهم معتمد جمال ومحمد طارق ومحمود سعد وأيمن منصور وأحمد رمزي وإسماعيل يوسف.

وتأتي تصريحات أماني الشربيني في ظل استمرار الحديث عن أوضاع أسرة محمد صبري عقب رحيله، وما قدمه نجم الزمالك السابق للنادي خلال مسيرته الكروية وعمله الإعلامي داخل القلعة البيضاء.