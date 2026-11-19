كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن إشادة النجم الهولندي باتريك كلويفرت، مهاجم برشلونة السابق، بقدرات اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، المحترف ضمن صفوف ناشئي برشلونة، مؤكدًا أن حديثه عنه أسعده كثيرًا.

وقال ميدو إن كلويفرت، الذي يلعب نجله مع حمزة في فريق شباب برشلونة، وصف اللاعب بأنه أول مهاجم بمواصفات «رقم 9» يشاهده منذ اعتزاله كرة القدم، مشيدًا باحترافيته والتزامه الكبير.

وأضاف أن كلويفرت يتوقع أن يكون لحمزة دور مؤثر مع برشلونة خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن وجود اللاعب في قائمة مباريات الفريق الأول بقيادة هانزي فليك ليس مجرد صدفة، بل يعكس ثقة المدرب في إمكانياته واقتناعه بقدراته.