حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على منافسه أوغندا بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سباير أكاديمي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي تستضيفها قطر.

وافتتح اللاعب كيم جي هو أهداف منتخب كوريا الجنوبية بعد 8 دقائق فقط من انطلاق المباراة وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكوري الهدف الثاني والثالث.

ويعتلي منتخب كوريا الجنوبية المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة برصيد 3 نقاط خلفه منتخب الإكوادور برصيد 3 نقاط بعد الفوز على كاليدونيا الجديدة ويتذيل منتخب أوغندا الترتيب.

تشكيل كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: جانغ جون يونغ

خط الدفاع: كانغ مو سيونغ - تشوي جاي هيوك - سيونغ مين سو - تشوي مين جون

خط الوسط: لي إن وو - جونغ هاوون - هان سيونجمين - كيم جي هو

خط الهجوم: بايك جيون - نام إيان

تشكيل أوغندا

حراسة المرمى: أشرف لوكياموزي

خط الدفاع: موسى سونا - ماجد مباليري - أوكاشا جيمبا - تريفور موبيرو

خط الوسط: إسماعيل ماغالا - همزة موهوزي - جوزيف أوينو

خط الهجوم: أوين موكيسا - جون دورونغين - فهد إسماعيل