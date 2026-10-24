بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحًا أن الخلاف بين الطرفين يتعلق بمدة التعاقد الجديد.

وقال كريم رزق الله ، فى تصريحات تلفزيونية، إن محمد هاني عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ خلال وجود بعثة الأهلي في أوغندا، تم خلالها الاتفاق على تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين، مع انتهاء الخلاف بشأن نسبة المشاركة في المباريات.

وأضاف الناقد الرياضي، أن محمد هاني أبلغ مسؤولي الأهلي بأنه سيوقع على العقود الجديدة فور عودة البعثة إلى القاهرة، بعدما تم التوصل إلى اتفاق بشأن مدة التجديد، دون استمرار الجدل حول نسبة مشاركته مع الفريق.

وأوضح رزق الله، أنه عقب عودة البعثة، طلب محمد هاني أن يكون التجديد لمدة 3 سنوات بدلًا من موسمين، وهو ما قوبل بالرفض من جانب مسؤولي الأهلي، الذين تمسكوا بالاتفاق السابق على التجديد لمدة موسمين فقط.

وأشار إلى أن هذا الاختلاف أعاد المفاوضات إلى نقطة الخلاف بشأن مدة العقد، بعدما كان الاتفاق قد اقترب من الاكتمال خلال جلسة اللاعب مع سيد عبدالحفيظ في أوغندا.

وتترقب جماهير الأهلي، تطورات ملف تجديد عقد محمد هاني، في ظل أهمية اللاعب داخل صفوف الفريق، واستمرار المفاوضات لحسم مستقبله خلال الفترة المقبلة.