قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.6 تريليون جنيه.. الرئيس السيسي يسأل الوزير عن مديونية البترول
"سنتكوم": مرور 100 يوم على استئناف الحصار البحري الأمريكي ضد إيران
الرئيس السيسي: كنت بقول لرئيس وزراء الإخوان قولوا للناس إنكم مش قادرين جبتوها على الأرض
محمد صلاح يسجل ويصنع.. طرابزون سبور يهزم هارتس الاسكتلندي 2-0 بدوري المؤتمر الأوروبي
الرئيس السيسي: لا بد من نظام قوي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة
الرئيس السيسي: أزمة الطاقة مرتبطة بتوفير التمويل.. والدولة أمام تحدي «بكام ومنين؟»
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين
الرئيس السيسي: إنشاء محطات الكهرباء وحده لا يكفي.. وتأهيل الشبكة له تكلفة
مدبولي: منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في غضون شهرين
الرئيس السيسي: لازم المواطن يعرف حقيقة تكلفة توفير الطاقة «بكام ومنين؟»
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس «لجنة المقاومة الشعبية» في خان يونس
دينزا Z9 GT موديل 2026 الكهربائية.. بمدى يتخطى 1000 كم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يدافع عن محمد هاني بعد الهجوم عليه: لاعب كبير ومحترم ومتربي

الغندور
الغندور
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

دافع الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد تعرضه لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المنتظر خلال إحدى المباريات، مؤكدًا أن اللاعب يتعرض لانتقادات مبالغ فيها رغم ما يمتلكه من إمكانات وخبرات.

خالد الغندور يساند محمد هاني

ونشر خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، رسالة دعم لمحمد هاني، أشار خلالها إلى أن اللاعب يُعد من العناصر الكبيرة في الكرة المصرية، ويلعب في مركز الظهير الأيمن لمنتخب مصر، كما سجل هدفًا في مباراة القمة الأخيرة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن محمد هاني يتعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد عدم توفيقه في إحدى المباريات، رغم وجود لاعبين آخرين، بحسب رأيه، يقدمون مستويات أقل ويحصلون على عقود مالية كبيرة، لكنهم لا يتعرضون للانتقادات نفسها.

وأضاف الغندور أن محمد هاني لا يلجأ إلى الرد على منتقديه أو الدخول في سجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بتعامله مع الانتقادات، ومختتمًا رسالته بالدعاء له بالتوفيق.

الزمالك لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مباراة القمة الأخيرة نجم الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

حالة الطقس

الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: دبرنا 7 مليارات دولار لشركات الغاز الأجانب خلال عامين

إلهام شاهين

ناقد فني: تصريحات إلهام شاهين في مهرجان الجونة اجتزئت بهدف إثارة الجدل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: تقلبات أسعار البترول تفرض تحديات إضافية على موازنة الدولة

بالصور

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد