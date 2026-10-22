خالد الغندور يدافع عن محمد هاني بعد الهجوم عليه: لاعب كبير ومحترم ومتربي

دافع الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد تعرضه لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المنتظر خلال إحدى المباريات، مؤكدًا أن اللاعب يتعرض لانتقادات مبالغ فيها رغم ما يمتلكه من إمكانات وخبرات.

خالد الغندور يساند محمد هاني

ونشر خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، رسالة دعم لمحمد هاني، أشار خلالها إلى أن اللاعب يُعد من العناصر الكبيرة في الكرة المصرية، ويلعب في مركز الظهير الأيمن لمنتخب مصر، كما سجل هدفًا في مباراة القمة الأخيرة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن محمد هاني يتعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد عدم توفيقه في إحدى المباريات، رغم وجود لاعبين آخرين، بحسب رأيه، يقدمون مستويات أقل ويحصلون على عقود مالية كبيرة، لكنهم لا يتعرضون للانتقادات نفسها.

وأضاف الغندور أن محمد هاني لا يلجأ إلى الرد على منتقديه أو الدخول في سجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بتعامله مع الانتقادات، ومختتمًا رسالته بالدعاء له بالتوفيق.