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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر2010 يتعادل سلبيًا مع الأهلي 2009 وديًا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تعادل منتخب مصر مواليد 2010 سلبيًا مع فريق الأهلي مواليد 2009، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا نوفمبر المقبل.

وتأتي المباراة في إطار خطة إعداد منتخب مصر مواليد 2010، استعدادًا لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ومنحهم المزيد من الخبرات من خلال خوض المباريات الودية.

ويواصل منتخب مصر ومدربه عبد الستار صبري برنامج إعداده خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل خوض التصفيات وتحقيق الأهداف المرجوة.

منتخب مصر الأهلي مركز المنتخبات الوطنية تصفيات شمال أفريقيا

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