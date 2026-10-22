منتخب مصر لكرة الصالات يحصد برونزية أمم أفريقيا بثمانية أهداف أمام الجزائر.. ومصير اللاعبين ينتظر التقييم الفني

توج منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الجزائري بنتيجة 8-0، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليختتم مشواره القاري بانتصار عريض، عقب خسارته أمام المغرب في الدور نصف النهائي.

وقدم لاعبو الفراعنة عرضًا هجوميًا قويًا أمام المنتخب الجزائري، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى وحتى صفارة النهاية، ليحصد المنتخب المصري المركز الثالث بعد مشوار شهد انتصارات كبيرة في دور المجموعات، قبل التعثر في مواجهتي أنجولا والمغرب.

تفوق مصري كامل أمام الجزائر

فرض منتخب مصر لكرة الصالات أسلوبه على المباراة، ونجح في استغلال تفوقه الفني والبدني لفرض سيطرته على منافسه، مع تنوع الحلول الهجومية والضغط المتواصل على مرمى المنتخب الجزائري.

وتألق لاعبو الفراعنة على مدار شوطي اللقاء، بعدما نجحوا في تسجيل ثمانية أهداف دون استقبال أي هدف، ليحققوا فوزًا عريضًا منحهم الميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية.

وجاء الانتصار ليمنح المنتخب المصري دفعة معنوية بعد الخسارة الثقيلة أمام المغرب في نصف النهائي، والتي انتهت بستة أهداف دون رد، ليتمكن الفراعنة من إنهاء مشاركتهم القارية بنتيجة إيجابية.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

استهل منتخب مصر لكرة الصالات مشواره في البطولة بالفوز على تنزانيا بنتيجة 8-0، قبل أن يحقق انتصارًا على موزمبيق، ليحصد ست نقاط من أول مباراتين ويضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي قبل خوض مواجهته أمام أنجولا.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تعرض المنتخب المصري للخسارة أمام أنجولا بنتيجة 4-2، ليتوقف رصيده عند ست نقاط، بينما رفع المنتخب الأنجولي رصيده إلى تسع نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية.

وفي الدور نصف النهائي، اصطدم الفراعنة بالمنتخب المغربي، صاحب الأرض، وتلقوا خسارة بنتيجة 6-0، ليخوضوا بعدها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الجزائر، وينجحوا في حسمها بثمانية أهداف نظيفة.

هل يتم تسريح لاعبي منتخب مصر لكرة الصالات؟

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع داخل منتخب مصر لكرة الصالات حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تسريح اللاعبين عقب الخسارة أمام المغرب في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أنه لم يصدر أي قرار نهائي بشأن مصير اللاعبين حتى الآن، موضحًا أن الاتجاه يتمثل في الانتظار لحين انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة، ثم تقييم الأداء والنتائج بصورة شاملة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبل الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز المسؤول سيعد تقريرًا فنيًا يتضمن أسباب الخسارة أمام المنتخب المغربي، مع الوقوف على أوجه القصور التي أدت إلى النتيجة، وتقييم أداء اللاعبين طوال مشوار البطولة، تمهيدًا لدراسة الخطوات المقبلة في ضوء ما ستكشف عنه التقارير.

وشدد على أن التعامل مع الموقف لن يقتصر على نتيجة مباراة واحدة، رغم قسوة الخسارة أمام المغرب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا شاملًا لأداء اللاعبين والمنظومة الفنية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

حلم أولمبياد لوس أنجلوس 2028 يحسم مستقبل المنتخب

وأوضح المصدر أن خطة إعداد منتخب مصر لكرة الصالات خلال الفترة المقبلة ستكون أحد العوامل الأساسية في تحديد مستقبل اللاعبين والمنظومة الفنية، خاصة أن المشروع يستهدف بناء فريق قادر على المنافسة والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دراسة مستقبل اللاعبين وفق رؤية فنية واضحة، بعيدًا عن اتخاذ قرارات متسرعة عقب مباراة واحدة، مع ضرورة الاستفادة من نتائج المشاركة الأفريقية لتحديد نقاط القوة والضعف ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة المنتخب المصري في استعادة قدرته على المنافسة القارية، والبناء على الإيجابيات التي ظهرت خلال البطولة، مع معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها مواجهتا أنجولا والمغرب.

ست مباريات ودية في برنامج إعداد الفراعنة

خاض منتخب مصر لكرة الصالات ست مباريات ودية خلال فترة الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في إطار تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الانسجام والجاهزية الفنية والبدنية قبل المنافسات الرسمية.

وبدأ الفراعنة سلسلة مبارياتهم الودية خلال شهر يوليو، بمواجهة منتخب الغربية، التي انتهت بالفوز بنتيجة 8-1، قبل تحقيق انتصار ثانٍ بنتيجة 4-0.

وفي شهر أغسطس، خاض المنتخب مواجهتين أمام منتخب تنزانيا، ونجح في الفوز بالمباراة الأولى بنتيجة 6-0، قبل أن يكرر تفوقه في اللقاء الثاني بنتيجة 5-0.

واختتم المنتخب مبارياته الودية خلال معسكر سبتمبر الذي أقيم في الجزائر، بمواجهتين أمام أصحاب الأرض، حيث فاز في المباراة الأولى بمدينة تلمسان بنتيجة 6-3، ثم حقق الانتصار في اللقاء الثاني بمدينة وهران بنتيجة 5-1.

ثلاثة ألقاب أفريقية في تاريخ منتخب مصر

يمتلك منتخب مصر لكرة الصالات تاريخًا مميزًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما سبق له التتويج باللقب ثلاث مرات أعوام 1996 و2000 و2004.

ويأمل المنتخب في استثمار المشاركة الأخيرة، التي أنهاها بالمركز الثالث، من أجل تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة والعودة للمنافسة على اللقب القاري، بالتزامن مع العمل على إعداد جيل قادر على تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.