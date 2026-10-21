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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لكرة الصالات يواجه الجزائر على برونزية أمم أفريقيا

منتخب الصالات
منتخب الصالات
محمد سمير

يخوض منتخب مصر لكرة الصالات اختبارًا مهمًا أمام نظيره الجزائري، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بحثًا عن إنهاء مشواره القاري على منصة التتويج.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بهدف تعويض إخفاقه في بلوغ المباراة النهائية، بعدما خسر أمام المغرب في نصف النهائي بنتيجة 6-0، ليصبح الفوز على الجزائر الطريق الأخير أمام الفراعنة لحصد الميدالية البرونزية.

قدم منتخب مصر نتائج جيدة خلال بداية مشواره في البطولة، بعدما استهل منافسات دور المجموعات بانتصار كبير على تنزانيا بنتيجة 8-0، ثم واصل عروضه القوية بالفوز على موزمبيق بأربعة أهداف دون رد.

لكن الفراعنة تلقوا خسارتهم الأولى في ختام دور المجموعات أمام أنجولا بنتيجة 4-2، ليكتفوا بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الأنجولي الذي تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف النهائي، لكنه لم يتمكن من مجاراة أصحاب الأرض، ليتحول تركيزه إلى مواجهة الجزائر التي تمثل فرصته الأخيرة لإنهاء البطولة بميدالية.

تمثل مباراة اليوم محطة مهمة للمنتخب المصري، الذي يسعى إلى تجاوز آثار الخسارة أمام المغرب واستعادة توازنه سريعًا، في مواجهة تجمع منتخبين عربيين يتطلع كل منهما إلى إنهاء مشاركته القارية بنتيجة إيجابية.

وتقام النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا لكرة الصالات في المغرب، وفق نظام البطولة المستقلة الذي أقره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، دون أن تكون المنافسات مؤهلة إلى كأس العالم، ما يمنح مباراة تحديد المركز الثالث أهمية خاصة في حسم ترتيب المنتخبات وختام المشوار القاري.

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