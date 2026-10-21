11 لاعبا.. الغيابات تضرب الأهلي أمام القناة وتضع عموتة في ورطة

يدخل الأهلي مواجهة القناة في الدوري الممتاز وسط غيابات عديدة تضرب صفوفه، بعدما تأكد خروج 11 لاعبًا من حسابات الجهاز الفني قبل اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ويأتي ياسر إبراهيم في مقدمة الغائبين عن صفوف الفريق الأحمر، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين لن يشاركوا في المباراة، بينما يستعين الجهاز الفني بالعناصر المتاحة من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

قائمة غيابات الأهلي أمام القناة

تضم قائمة الغائبين عن المباراة كلًا من: ياسر إبراهيم، وأحمد نبيل كوكا، وأقطاي عبد الله، ومحمود صلاح، وأحمد خالد كباكا، ومحمد عبد الله، وعمر سيد معوض، ورضا سليم، ومحمد رأفت، وعمرو الجزار، وكريم الدبيس.

23 لاعبًا في قائمة الأهلي للمباراة

وضمت قائمة الأهلي التي أعلنها الجهاز الفني لخوض اللقاء 23 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أحمد رضا، علي محمود، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي.

الأهلي يطارد الصدارة أمام القناة

يخوض الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، ويستهدف الفوز من أجل مواصلة الضغط على بيراميدز متصدر المسابقة.

على الجانب الآخر، يحتل القناة المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر، لتحسين موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.