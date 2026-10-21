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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف شرط الأهلي لضم إبراهيم عادل وموقف بن شرقي من التجديد

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق موقف النادي الأهلي من ضم جناح منتخب مصر إبراهيم عادل المحترف في صفوف نورشيلاند الدنماركي في ظل الربط منذ فترة بين اللاعب وبين التواجد في القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: "الكلام كثير حول الأهلي وإبراهيم عادل وإن سيد عبدالحفيظ متحمس لضم اللاعب، شوفوا حسب معلوماتي الأهلي الخيار الأول أشرف بن شرقي ده 100 في المائة وأشرف عايز يكمل في الأهلي بس له شروطه المالية، بس الأهلي لن يمنحه نفس المقابل الذي كان يحصل عليه في عقده الحالي واللي بينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وتابع شوبير: "إذا الأهلي جدد مع أشرف بن شرقي مفيش إبراهيم عادل لكن لو لم يجدد هنا هيدخل إبراهيم عادل في الصورة ودي معلومات من قلب النادي مع العلم إن القناعة بإبراهيم عادل مش كبيرة زي الأول في الأهلي لإنه لم يعد متألقا مثلما كان الحال عليه قبل خروجه من مصر وبيجلس احتياطي كثير في فريقه".

وأضاف شوبير: "باختصار شديد لو أشرف بن شرقي لم يجدد افتح الباب كثيرا لموضوع إبراهيم عادل في الأهلي".

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