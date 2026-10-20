منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس

تُوّج منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة بلقب بطولة إفريقيا، التي تستضيفها مدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر 2026، بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 3–0 في المباراة النهائية، ليعتلي المنتخب المصري منصة التتويج الإفريقية ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا خلال المباراة النهائية، ليحسم المواجهة لصالحه بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ويتوج باللقب القاري عن جدارة.

وتضم بعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة الكابتن أشرف عبد الفتاح رئيسًا للبعثة، والكابتن أحمد صالح المدير الفني لمنتخب مصر، ويعاونه كل من الكابتن مجدي سلامة والكابتن هشام إسماعيل.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة كلًا من: دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبي، وهند فتحي، وفريدة بدوي.

ويأتي هذا التتويج تأكيدًا على حضور تنس الطاولة المصرية على الساحة الإفريقية، ومواصلة المنتخبات الوطنية المنافسة على الألقاب القارية.