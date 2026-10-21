بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن هوية المدير الفني الذي سيتولى قيادة منتخب مصر خلال مباراتي مالاوي المقرر إقامتهما في نوفمبر المقبل، حال استمرار إيقاف حسام حسن المدير الفني للفراعنة، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على خلفية أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن طارق سليمان سيتولى قيادة منتخب مصر خلال مباراتي مالاوي في نوفمبر المقبل، حال عدم تخفيض العقوبة الموقعة على التوأم.

وأضاف أن اتحاد الكرة سيتقدم باستئناف ضد قرار إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن لمدة 3 مباريات، في محاولة لتخفيف العقوبة قبل المواجهتين المقبلتين.

وأوضح أن اتحاد الكرة سيعمل على ترتيب مباراة ودية في وقت لاحق، حال عدم تخفيض العقوبة، بما يسمح بعودة حسام حسن لقيادة المنتخب بصورة طبيعية خلال شهر مارس المقبل، وفقًا لما ذكره الإعلامي.