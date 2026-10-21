منتخب مصر يتوّج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال

تُوّج منتخب مصر للرجال بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة 2026، التي تستضيفها مدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري، بعد نجاحه في حسم المباراة النهائية بنتيجة 3–2، ليواصل الفراعنة تألقهم على الساحة الإفريقية.

وقدّم منتخب الرجال مباراة ملحمية أمام المنتخب الجزائري، وتمكن خلالها رجال الفراعنة من حسم نتيجة المواجهة ليتوجوا باللقب الأفريقي .

ويرأس بعثة المنتخب الوطني الكابتن أشرف عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، فيما يضم الجهاز الفني كلًا من الكابتن أحمد صالح مديرًا فنيًا، والكابتن مجدي سلامة، والكابتن هشام إسماعيل مدربين.

قائمة منتخب مصر: عمر عصر، يوسف عبد العزيز، بدر مصطفى، محمود أشرف حلمي، محمد البيلي.

وكان تُوّج منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة بلقب بطولة إفريقيا ايضاً، بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 3–0 في المباراة النهائية.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا خلال المباراة النهائية، ليحسم المواجهة لصالحه بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ويتوج باللقب القاري عن جدارة.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة كلًا من: دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبي، وهند فتحي، وفريدة بدوي.

ويأتي هذا التتويج تأكيدًا على حضور تنس الطاولة المصرية على الساحة الإفريقية، ومواصلة المنتخبات الوطنية المنافسة على الألقاب القارية.