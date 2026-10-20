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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر مواليد 2009 يهزم الكويت بثلاثية ويتصدر مجموعته في كأس الخليج للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
حمزة شعيب

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 فوزًا مهمًا على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سعود بن عبد الرحمن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر.

وفرض المنتخب المصري أفضليته خلال اللقاء، حيث افتتح محمد جمال التسجيل في الدقيقة 39، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينهي الفراعنة النصف الأول من المباراة متقدمين بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري أداءه القوي، ونجح أمير عبد المجيد في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 73، ليؤكد تفوق الفراعنة ويحسموا المواجهة لصالحهم بثلاثية نظيفة.

مصر تنفرد بصدارة المجموعة الثانية

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين بالبطولة، بعدما استهل مشواره بانتصار كبير على المنتخب السعودي بخمسة أهداف دون مقابل.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت واليمن والعراق، ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

قائمة منتخب مصر في كأس الخليج للناشئين

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 23 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، فيما يترأس البعثة الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: مالك عمرو، محمد عبيد، عبد العزيز محمود.
  • خط الدفاع: محمد السيد، آدم يوسف، ياسين تامر، عزت عبد المعز، عادل علاء، أمير حسن، محمد جمال.
  • خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، سيف كريم، آدم القزاز، يوسف عبد الله، دانيال تامر، سيف أمير، أحمد صفوت، أدهم حسيب، زياد سعودي.
  • خط الهجوم: خالد مختار، خالد محمود، عبد العزيز خالد.

ويأتي ظهور المنتخب المصري في بطولة كأس الخليج للناشئين ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها كأس العالم تحت 17 عامًا، بهدف اكتساب الخبرات والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، إلى جانب تجهيز اللاعبين للمنافسات الدولية.

منتخب مصر للناشئين الكويت كأس الخليج

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