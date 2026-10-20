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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق مثير من معتمد جمال علي أداء الزمالك أمام بترول أسيوط

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

قال معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة بترول أسيوط التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز شهدت الكثير من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أهم أمر في هذه المباريات هو تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، خاصة أن الفريق يستعد لمباراة مهمة في دوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الرواندي، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة».

وواصل معتمد جمال قائلًا: «أشكر اللاعبين جدًا على ما قدموه في اللقاء، كما أشكر الجماهير على الدعم والمساندة في كافة المباريات».

وفيما يخص تعديل مراكز بعض اللاعبين، أضاف: «نختار دائمًا اللاعب الأنسب للمركز، ونحدد من يحتاج إلى الراحة وفقًا لطبيعة كل مباراة. وكان يوسف وائل فرنسي قد عاد مؤخرًا بعد فترة من الغياب، وكانت النتيجة لا تزال معلقة، لذلك شارك محمد إسماعيل لأنه يمتلك خبرات أكبر، ولو كان الفارق في النتيجة أكبر قليلًا، كان من الممكن أن أدفع بيوسف فرنسي».

وتابع: «عمر جابر لعب في هذا المركز بسبب إصابة جهاد، وهو ليس جديدًا عليه. وفي ظل الإصابات والإجهاد والسفر، أحاول دائمًا اختيار الأنسب للفريق».

وفيما يخص موقف الجفالي، قال: «أحاول إشراكه مع الفريق تدريجيًا، خاصة أن هناك أكثر من لاعب في مركزه، وسيتواجد قريبًا مع الفريق».

وأضاف معتمد جمال أنه لا يشغل تفكيره بما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على تطبيق معيار واحد في التعامل مع جميع اللاعبين دون تفرقة.

وتحدث المدير الفني عن حراس مرمى الفريق قائلًا: «الجهاز الفني يعمل على تجهيز حراس المرمى الخمسة بالفريق، وجميعهم قادرون على تحمل المسؤولية، لكن طبيعة كل مباراة تحدد الحارس الأنسب للمشاركة».

وأضاف: «محمد السيد قد يعود للمشاركة مع الفريق بعد المباراتين المقبلتين، بعدما يتعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها».

وتطرق معتمد جمال إلى حالة جهاد، موضحًا أنه يشكو من آلام قد تكون في العضلة الضامة أو عضلات الحوض، مشيرًا إلى أنه يشعر بالقلق عند الإحساس بأي ألم، وهو ما يجعله أحيانًا لا يستكمل المباريات.

وعن وجوده على مقاعد البدلاء، أوضح المدير الفني أنه يتواجد رغم صعوبة ذلك في ظل ظروفه الحالية، لكنه يتدخل بنفسه عندما تستدعي الأمور ذلك، مؤكدًا أن الجهاز المعاون ينقل تعليماته إلى اللاعبين أولًا بأول.

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلًا: «نتعامل مع ظروف خارجة عن إرادتنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق أفضل النتائج».

وفاز فريق الزمالك على بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة .

معتمد جمال الزمالك نادي الزمالك

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