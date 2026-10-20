حسبي الله.. رسالة نارية من أسامة حسن لمجلس الزمالك بعد الفوز على بترول أسيوط

هنأ أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بالفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «ألف مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل في مجلس الإدارة. عواد يا بطل ».

وجاءت رسالة نجم الزمالك السابق عقب تحقيق الفريق فوزًا مهمًا أعاده إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام الأهلي بهدفين دون رد.

تفاصيل مباراة الزمالك وبترول أسيوط

وحقق الزمالك الفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد شريف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس بترول أسيوط، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد بترول أسيوط عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت 24 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في رواندا بهدف دون رد، ليقترب خطوة جديدة من التأهل إلى الدور التالي، ويطمح إلى حسم بطاقة العبور خلال مواجهة الإياب.