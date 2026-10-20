الزمالك بمن حضر.. تعليق مثير من دويدار بعد الفوز علي بترول أسيوط



أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بالفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على حساب بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك بمن حضر »، في إشارة إلى قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات رغم الغيابات والظروف التي يمر بها.

الزمالك يهزم بترول أسيوط بهدف أحمد شريف

وحقق الزمالك الفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب، حيث سجل أحمد شريف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس بترول أسيوط.

واستعاد الزمالك نغمة الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام الأهلي بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجيش الرواندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى الزمالك إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى الدور التالي، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في رواندا بهدف دون رد.