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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري

محمد ناجي
محمد ناجي
باسنتي ناجي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي والقناة، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، إلى الحكم محمود ناجي.

الأهلي والقناة 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة القناة، في إطار سعيه لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمنافسة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والقناة غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والقناة، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية للمواجهة قبل انطلاقها وبعد نهايتها.

قائمة الأهلي لمواجهة القناة

كشف الأهلي عن قائمته استعدادًا لمواجهة القناة، والتي تضم 23 لاعبًا، هم:

محمد الشناوي، مروان، مصطفى شوبير، حسين الشحات، حمزة، عمر الساعي، ياسين، أشرف بن شرقي، أشرف داري، أفشة، عيد، علي محمود، هادي، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، محمد توفيق، أحمد رضا، أحمد سيد زيزو، بنجديدة، كريم فؤاد، منصف بقرار، محمد هاني، وأكرم توفيق.

استاد القاهرة يستضيف المواجهة

يستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء المرتقب بين الأهلي والقناة، حيث يتطلع الفريق الأحمر إلى استغلال خوض المباراة على ملعبه لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يأمل فريق القناة في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهير الأهلي، التي تترقب ظهور الفريق في الجولة السابعة، وسط تطلعات بمواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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