معتمد جمال يمنح اللاعبين راحة من التدريبات غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء عقب الفوز على بترول أسيوط اليوم الثلاثاء، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الخميس المقبل، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، المقرر لها في الثامنة مساء السبت المُقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الزمالك على بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة.



جدير بالذكر أن الزمالك كان فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.