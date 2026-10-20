أحمد شريف: جمهور الزمالك يستحق إننا نبذل كل اللي عندنا علشان نفرّحه

أعرب أحمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على بترول أسيوط، وحصد ثلاث نقاط جديدة، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يعانون من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وكثرة السفر خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك

وقال أحمد شريف، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إنه سعيد بتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق خاض ثلاث مباريات خلال 10 أيام، وهو ما تسبب في حالة من الإجهاد لدى اللاعبين بسبب التنقل والسفر المستمر.

وأضاف لاعب الزمالك أنه اجتهد خلال الفترة الماضية، وبذل كل ما لديه مع الفريق، مؤكدًا أنه يحاول مع زملائه تقديم أفضل أداء ممكن من أجل تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير.

أحمد شريف يتحدث عن جائزة أفضل لاعب

وتطرق أحمد شريف إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، موضحًا أن الجائزة جاءت نتيجة التعب والمجهود الكبير الذي بذله خلال الفترة الماضية، إلى جانب مساعدة زملائه له من أجل الظهور بأفضل صورة داخل الملعب.

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الجماهير تستحق من جميع اللاعبين بذل أقصى جهد في كل مباراة، من أجل تحقيق الانتصارات وإسعادهم باستمرار.