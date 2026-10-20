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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: بيراميدز المرشح الأول لدوري أبطال إفريقيا.. والأهلي الأقرب للكونفدرالية

فتحى سند
فتحى سند
نورهان عادل

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن فريق بيراميدز، بقيادة مدربه رولاني موكوينا، يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مشيدًا بقدرة المدير الفني على إدارة المباريات بذكاء وتحقيق الانتصارات في ظل ضغط المنافسات.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «بيراميدز وموكوينا.. العلامة الكاملة وذكاء إدارة المباريات!»، أن الفريق يواصل تقديم مستويات مميزة وتحقيق الانتصارات في مختلف البطولات، بما يعكس طموحاته الكبيرة وقدرته على المنافسة على الألقاب.

وأشار الناقد الرياضي إلى صعوبة المواجهة التي خاضها بيراميدز أمام المريخ بنتيو خارج ملعبه، والتي انتهت بفوزه بهدف دون رد، موضحًا أن اللقاء شهد أجواءً متوترة واعتراضات على القرارات التحكيمية، إلى جانب اشتباكات أثرت على سير المباراة.

فتحي سند يشيد بذكاء موكوينا في إدارة المباريات

وأشاد فتحي سند بأسلوب رولاني موكوينا في إدارة المباريات، مؤكدًا أن المدرب يتمتع بذكاء تكتيكي يساعده على تحقيق الفوز بأقل مجهود بدني ممكن، مع الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجنب تعرضهم للإرهاق، في ظل ضغط المباريات والمشاركة في أكثر من بطولة.

ويرى سند أن هذه الميزة تمثل نقطة قوة مهمة في تجربة موكوينا مع بيراميدز، خاصة مع سعي الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

توقعات ببطولة إفريقية تجمع الأهلي وبيراميدز

وفيما يتعلق بفرص الأندية المصرية في المنافسات الإفريقية، توقع فتحي سند أن يكون بيراميدز المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بينما رشح الأهلي للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ولم يستبعد الناقد الرياضي إمكانية إقامة مواجهة مصرية خالصة على لقب كأس السوبر الإفريقي، تجمع بين الأهلي وبيراميدز، حال استمرار الفريقين في تقديم المستويات والنتائج نفسها خلال مشوارهما في البطولات القارية.

واختتم فتحي سند حديثه بالتأكيد على امتلاك الكرة المصرية فرصًا كبيرة لفرض هيمنتها على الساحة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكشف مدى قدرة الأندية على تحويل إمكاناتها وطموحاتها إلى ألقاب وبطولات.

فتحي سند بيراميدز رولاني موكوينا فيسبوك

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