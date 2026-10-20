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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من معتمد جمال على فوز الزمالك.. وماذا قال عن إصابة جهاد؟

معتمد جمال
معتمد جمال
باسنتي ناجي

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية الفوز في مواجهة بترول أسيوط، من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مشددًا على استعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

معتمد جمال 

وقال معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بترول أسيوط، إن اللقاء شهد العديد من الفرص على مدار الشوطين، مشيرًا إلى أن الأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، خاصة مع ارتباط الفريق بمواجهة مهمة في دوري أبطال أفريقيا.

ووجه المدير الفني للزمالك الشكر للاعبين على ما قدموه خلال المباراة، كما أشاد بدعم الجماهير ومساندتها للفريق في مختلف المباريات.

معيار اختيار اللاعبين وتعديل المراكز

وتحدث معتمد جمال عن أسباب تعديل مراكز بعض اللاعبين، موضحًا أن الجهاز الفني يختار اللاعب الأنسب لكل مركز، وفقًا لاحتياجات الفريق وطبيعة كل مباراة، إلى جانب تحديد اللاعبين الذين يحتاجون إلى الراحة في ظل ضغط المباريات.

وأضاف أن يوسف وائل فرنسي عاد مؤخرًا بعد فترة غياب، وكانت نتيجة المباراة لا تزال معلقة، وهو ما دفعه للاعتماد على محمد إسماعيل، نظرًا لامتلاكه خبرات أكبر، مؤكدًا أنه كان من الممكن الدفع بيوسف فرنسي حال اتساع فارق النتيجة.

وأوضح المدير الفني أن مشاركة عمر جابر في مركزه خلال المباراة جاءت بسبب إصابة محمود جهاد، مشيرًا إلى أن هذا المركز ليس جديدًا على اللاعب.

وأكد معتمد جمال أنه يحاول دائمًا اختيار العناصر الأنسب للفريق، في ظل الظروف التي يواجهها الزمالك من إصابات وإجهاد وضغط السفر.

موقف الجفالي ومحمد السيد

وعن موقف الجفالي، قال معتمد جمال إنه يعمل على إشراك اللاعب مع الفريق بصورة تدريجية، خاصة مع وجود أكثر من لاعب في مركزه، معربًا عن أمله في عودته للمشاركة مع الفريق قريبًا.

كما كشف المدير الفني عن إمكانية عودة محمد السيد للمشاركة بعد المباراتين المقبلتين، عقب تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها.

تفاصيل إصابة محمود جهاد

وتطرق معتمد جمال إلى حالة محمود جهاد، موضحًا أن اللاعب يشكو من آلام قد تكون في العضلة الضامة أو عضلات الحوض، مؤكدًا أن التشخيص النهائي لم يتحدد حتى الآن.

وأضاف أن جهاد يشعر بالقلق عند تعرضه لأي ألم، وهو ما يجعله أحيانًا غير قادر على استكمال المباراة، مشيرًا إلى أن موقف اللاعب ومدة غيابه سيتحددان بعد خضوعه للفحص الطبي.

معتمد جمال: لا أشغل تفكيري بما يقال على مواقع التواصل

وشدد المدير الفني للزمالك على أنه لا يشغل تفكيره بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يتعامل مع جميع اللاعبين وفق معيار واحد دون تفرقة، وأن اختياراته تأتي وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية.

وفيما يتعلق بحراس المرمى، أوضح معتمد جمال أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز الحراس الخمسة الموجودين بالفريق، مشيرًا إلى أنهم جميعًا قادرون على تحمل المسؤولية، لكن طبيعة كل مباراة هي التي تحدد الحارس الأنسب للمشاركة.

معتمد جمال يتحدث عن ظروفه على دكة البدلاء

وعن وجوده على دكة البدلاء، أكد معتمد جمال أنه يحرص على التواجد رغم صعوبة الأمر في ظل ظروفه الحالية، موضحًا أنه يتدخل بنفسه عندما تستدعي الأمور ذلك، بينما يتولى الجهاز المعاون نقل تعليماته إلى اللاعبين بشكل مستمر.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يتعامل مع ظروف خارجة عن إرادته، مشددًا على أن الجهاز الفني سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة.

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