وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا

تقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التهنئة إلى منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة، عقب تتويجه بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة المقامة في طنجة 2026، بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 3–2 في مواجهة قوية ومثيرة لم تُحسم إلا في اللحظات الأخيرة.

وأعرب الوزير عن تقديره بالأداء البطولي الذي قدمه اللاعبون، مؤكدًا أن هذا الانتصار يعكس روح التحدي والإصرار والعزيمة التي يتحلى بها أبناء مصر.

وقدّم الوزير التهنئة إلى اللاعبين على ما بذلوه من جهد وعطاء داخل الملعب، وإلى الجهاز الفني على ما قدمه من تخطيط وإعداد متميز، وكذلك الجهازين الإداري والطبي على دورهم المؤثر في تحقيق هذا الإنجاز، كما هنأ الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي على النجاح في دعم المنتخبات والارتقاء بمستوى اللعبة.