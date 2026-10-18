وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه للناشئين والشباب بعد وصافة بطولة العالم

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب القومي للكاراتيه والجهاز الفني والطبي والإداري، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتية برئاسة محمد الدهراوي، عقب إنهاء المنتخب مشاركته في بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب، التي أقيمت في بولندا ٢٠٢٦.

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه للناشئين

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لما حققه أبطال مصر من نتائج مشرفة في هذا المحفل العالمي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يبرهن عن حجم العمل والجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ويؤكد مكانة الكاراتيه المصري على الساحة العالمية، متمنياً للاعبين دوام التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة.

وأنهى المنتخب المصري البطولة في المركز الثاني بالترتيب العام، بمشاركة ١٢٠ دولة، بعدما حقق ١١ ميدالية متنوعة، منها ٤ ذهبيات و٣ فضيات و٤ برونزيات.