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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل بطل العالم مصطفى حسين بمطار القاهرة عقب تتويجه بذهبية المصارعة الرومانية

جوهر نبيل
جوهر نبيل
ياسمين تيسير

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، البطل المصري مصطفى حسين، لاعب المصارعة الرومانية، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة، في إنجاز تاريخي للرياضة المصرية.


جاء ذلك بحضور العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، واللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد، ووليد الملاح وهيثم الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية ونائبه، الراعي الرسمي للبطل المصري والدكتور عبد الاول محمد مدير المنتخبات الوطنية بالوزارة .

وحرص الوزير على تهنئة البطل فور وصوله، مشيدًا بالإنجاز الذي حققه، ومؤكدًا أن هذا التتويج يعكس ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم، بفضل جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والاتحادات الرياضية.
وأكد جوهر نبيل أن الدولة المصرية تضع دعم الاتحادات الرياضية واللاعبين في مقدمة أولوياتها، قائلًا: «نحرص على توفير كل سبل الدعم للاتحادات الرياضية والرياضيين، من إعداد وتأهيل ورعاية، لأن هذه الإنجازات ثمرة العمل الجاد والتخطيط السليم، وستظل الدولة داعمة لأبنائها الأبطال في مختلف الألعاب والمنافسات القارية والدولية».
وأعرب الوزير عن اعتزازه وفخره بالبطل المصري، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة، مشيرًا إلى أهمية استثمار هذا الإنجاز في إلهام الشباب وتشجيعهم على السعي نحو تحقيق أهدافهم وممارسة الرياضة.
من جانبه، أعرب البطل مصطفى حسين عن سعادته بهذا الاستقبال، مثمنًا الدعم الذي حظي به، ومهديًا الميدالية الذهبية إلى الشعب المصري.
وقال بطل العالم: «سعادتي لا توصف بهذا اللقب، وهو ليس نهاية الطريق، بل بدايته. وأعد كل المصريين الذين شجعوني وفرحوا بهذا الإنجاز بأن أبذل أقصى ما لديّ في كل بطولة أشارك فيها، وأن أعمل بكل جد حتى أرد لهم جزءًا من دعمهم الكبير، وأن تكون هذه الذهبية أولى خطواتي نحو تحقيق إنجازات أكبر

جوهر المصارعه بطولة العالم

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