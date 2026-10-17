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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمطار غزيرة تضرب هويما قبل مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

شهدت مدينة هويما الأوغندية هطول أمطار غزيرة صباح اليوم السبت، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الأهلي وكيتارا الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في ظل ترقب لتأثير الأحوال الجوية على أداء الفريقين خلال المباراة.

أمطار غزيرة تضرب هويما قبل مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي 

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يطمح الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة، ضمن مشواره بالبطولة القارية.

بعثة الأهلي تتحرك إلى الملعب قبل المباراة بساعتين

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي فندق الإقامة في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، متوجهة إلى ملعب المباراة، استعدادًا لخوض المواجهة الأفريقية، وسط تركيز كبير من اللاعبين على تحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية.

 عموتة يعقد محاضرة فنية لمدة 40 دقيقة

وفي إطار الاستعدادات الأخيرة للمباراة، عقد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية استمرت 40 دقيقة، حرص خلالها على إعلان التشكيل الذي سيخوض به الفريق المواجهة، إلى جانب توجيه عدد من التعليمات الفنية والتكتيكية للاعبين.

واستعرض عموتة خلال المحاضرة التحركات المطلوبة من كل لاعب وفقًا للخطة الموضوعة، كما شرح نقاط القوة والضعف في صفوف كيتارا، والطريقة المناسبة للتعامل مع أسلوب لعب المنافس داخل أرض الملعب.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، والتعامل مع ظروف المباراة، من أجل تحقيق نتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

الأهلي كيتارا الأوغندي كأس الكونفدرالية الكونفدرالية عموتة

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