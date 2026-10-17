فتحي سند يشيد بانطلاقة موكوينا مع بيراميدز: 10 انتصارات دون تعثر

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالبداية الاستثنائية للمدرب رولاني موكوينا مع فريق بيراميدز، بعد تحقيق 10 انتصارات متتالية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في الحفاظ على المستوى.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “10 ماتشات.. 10 انتصارات.. مفيش تعثر ولا نقطة ضايعة! بداية استثنائية لرولاني موكوينا مع بيراميدز، وأرقام بتقول إن الراجل جاي وعارف هو عايز إيه بالظبط.. شخصية واضحة، ونتايج بتتكلم عن نفسها”.

وتابع: “بس خلينا نتفق إن العبرة مش بالبدايات بس، التحدي الحقيقي إنك تحافظ على نفس المستوى لما المنافسة تسخن والضغوط تزيد.. خصوصًا إن بيراميدز عنده طموحات كبيرة ومبقاش مقبول منه أقل من المنافسة على كل البطولات”.

وأضاف: “موكوينا كسب الرهان في البداية.. فهل يقدر يحوّل الانطلاقة دي لموسم استثنائي يكتب بيه تاريخ جديد مع بيراميدز؟”.