كاف يحتفي بهدف ناصر منسي القاتل مع الزمالك أمام الجيش الرواندي

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على هدف ناصر منسي، مهاجم الزمالك، الذي قاد الفريق الأبيض لتحقيق فوز ثمين على الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر حساب دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية التابع للكاف عبر منصة "إكس" تعليقًا على هدف منسي، جاء فيه: "ناصر منسي يعرف شيئًا أو شيئين عن التسجيل في اللحظات الأخيرة"، في إشارة إلى قدرة مهاجم الزمالك على حسم المباريات بأهداف متأخرة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على مضيفه الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بالعاصمة كيجالي، بعدما سجل ناصر منسي هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عقب مشاركته بديلًا في الشوط الثاني.

وجاء الهدف ليمنح الزمالك أفضلية قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

ويواصل منسي تأكيد حضوره في اللحظات الحاسمة، بعدما سبق له تسجيل أهداف مؤثرة بقميص الزمالك، ليعود مجددًا ويمنح فريقه انتصارًا ثمينًا خارج أرضه في مستهل مشواره بالبطولة القارية.