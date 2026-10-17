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بيراميدز يعود إلى القاهرة بعد الفوز على المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يعود إلى القاهرة بعد الفوز على المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى القاهرة، قادمة من العاصمة الجنوب سودانية جوبا، عقب تحقيق فوز مهم على حساب فريق المريخ بنتيو، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2026-2027، ليضع الفريق السماوي قدمًا في الدور المقبل من البطولة القارية.

ونجح بيراميدز في تحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه، بعدما تغلب على بطل جنوب السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جوبا الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة الإياب المرتقبة في القاهرة.

محمود صابر يقود بيراميدز لتحقيق الفوز

وشهدت مواجهة الذهاب نجاح فريق بيراميدز في حسم النتيجة لصالحه بهدف نظيف، سجله محمود صابر، ليمنح فريقه ثلاث نقاط معنوية مهمة في مشواره بالبطولة الأفريقية، ويعزز فرصه في مواصلة المنافسة على اللقب.

ويسعى الجهاز الفني لبيراميدز إلى استغلال نتيجة مباراة الذهاب، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، ومواصلة المشوار القاري بقوة، خاصة في ظل طموحات الفريق بالمنافسة على اللقب وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف المسابقات.

إدارة بيراميدز تنجح في تسهيل عودة البعثة

وفي إطار حرصها على توفير أفضل الظروف لبعثة الفريق، نجحت إدارة نادي بيراميدز، برئاسة المهندس ممدوح عيد، في الحصول على الموافقات اللازمة لمغادرة العاصمة جوبا خلال ساعات الليل، دون الانتظار حتى صباح اليوم التالي.

وجاءت هذه الخطوة بعد التنسيق مع مسؤولي الطيران في جنوب السودان، بما ساهم في تسهيل إجراءات عودة البعثة إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة، وتجنب الانتظار لفترة إضافية خارج البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود إدارة النادي لتوفير الاستقرار والراحة لأفراد الفريق، ومساعدتهم على الاستعداد للمباريات المقبلة في ظل ضغط المنافسات المحلية والقارية.

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو في القاهرة

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره المريخ بنتيو الجنوب سوداني يوم 24 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مواجهة الإياب من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، حيث يتطلع إلى تأكيد تفوقه أمام منافسه على ملعبه ووسط جماهيره، وحسم التأهل رسميًا إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

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