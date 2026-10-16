قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعيين طاقم حكام من مالي لإدارة مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو بطل جنوب السودان في إطاريات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم حكام مالي لإدارة مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو في القاهرة

ويحل المريخ بنتيو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء السبت 24 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إياب دورالـ32 من دوري الأبطال.

ويدير المباراة الحكم بابو تراوري، ويعاونه مادبو ساواكي المساعد الأول، والحاجي كونيه المساعد الثاني، والحكم الرابع لاسانا تونكارا.

ويراقب المباراة جمال سالم من دولة ليبيا الشقيقة. وإيناسيو مانويل مراقب أداء الحكام من أنجولا.