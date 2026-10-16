كرة القدم النسائية| أهلي 2010 يفوز على بيراميدز بسداسية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 فوزًا كبيرًا على مضيفه بيراميدز بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأخير بالدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

«أهلي 2010» يفوز على بيراميدز بسداسية

وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع جميلة عمرو بواقع ثلاثة أهداف، وهدف لكل من سلمى شعراوي وكارما شريف وسارة عبد المنعم.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، محققًا انتصاره الثالث على التوالي، بعدما تغلب على رع بنتيجة 14-0 في الجولة الأولى، ثم في إف سي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

وتُقام البطولة في مرحلتها الأولى بنظام مجموعتين، تتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية، التي تُقام بنظام دورة رباعية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ناشئات الأهلي مواليد 2010 كلًا من: عمر علاء مديرًا فنيًا، ونرمين نور الدين مدربًا عامًا، ومحمد يحيى مدربًا لحراس المرمى، وبديعة علي مخططًا للأحمال، وعمر سامي محللًا للأداء، وخالد عز الدين مطورًا للأداء، وعبد الرحمن سعيد مديرًا إداريًا، ومحمد عبد الظاهر إداريًا، وشانتال مدحت إخصائية علاج طبيعي.