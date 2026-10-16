بيراميدز يضع قدما في دور مجموعات «أبطال إفريقيا» بالفوز على المريخ 1-0

حقق فريق بيراميدز انتصارا ثمينا على مضيفه فريق المريخ بنتيو بطل جنوب السودان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف بيراميدز واللقاء الوحيد، لاعبه محمود صابر، من تسديدة متقنة في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، ليسهل مهمة فريقه في لقاء الإياب بالقاهرة.

وتعرض محمود مرعي مدافع فريق بيراميدز للطرد في الدقيقة 89، ليكمل فريقه الدقائق المتبقية من المباراة بـ 10 لاعبين فقط، كما تأكد غياب مرعي عن لقاء الإياب.

وبهذا الفوز الثمين خارج الديار، وضع بيراميدز قدما في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يكفيه التعادل فقط في لقاء الإياب في مصر، للتأهل للدور المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز والمريخ بنتيو يوم السبت المقبل على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.