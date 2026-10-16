تغادر بعثة نادي بيراميدز مطار جوبا الدولي في جنوب السودان بعد قليل في طريقها إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا.

بعثة بيراميدز تغادر جنوب السودان بعد مواجهة المريخ بنتيو



بعثة بيراميدز تغادر جوبا في طريقها إلى القاهرة بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران بالمغادرة دون الانتظار حتى الصباح

وحقق بيراميدز الفوز على المريخ بنتيو بهدف دون مقابل سجله محمود صابر في مباراة الذهاب لدور الـ32 من دوري الأبطال، في المواجهة التي جرت بمدينة جوبا.

ونجح نادي بيراميدز في الحصول على الموافقات الخاصة بالمغادرة مباشرة، بعدما قام المهندس عمر مدحت المدير التجاري للنادي بالتنسيق مع سلطات الطيران في جنوب السودان وشركة مصر للطيران، والسماح لطائرة بيراميدز بالمغادرة ليلا بعد المباراة مباشرة دون الانتظار لصباح الغد.

وتعود البعثة لبدء الإعداد لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة السابعة من بطولة الدوري.