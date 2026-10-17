صدمة جديدة للزمالك.. كريم رمزي يكشف تطورات أزمة إيقاف القيد

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات صادمة بشأن أزمة إيقاف القيد التأديبي التي يعاني منها نادي الزمالك، مؤكدًا أن محامي النادي أبلغ الإدارة بصعوبة رفع العقوبة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محامي الزمالك أبلغ النادي بأن الأمور حُسمت، وأن إيقاف القيد التأديبي لن يُرفع في يناير، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي بالغ الصعوبة.

وأضاف رمزي، أن فرص حل الأزمة في الوقت المحدد تبدو معقدة للغاية، قائلًا إن «الأمور في منتهى الصعوبة تصل إلى درجة المستحيل».

وتضع هذه التطورات نادي الزمالك أمام تحدٍ كبير فيما يتعلق بملف تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل الحاجة إلى التعامل مع أزمة إيقاف القيد ومحاولة إيجاد حلول تسمح للنادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني.

وحقق الزمالك، فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليمنح الزمالك الأفضلية قبل مواجهة الإياب، التي يسعى خلالها الفريق إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً.