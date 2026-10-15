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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك: المخاطبات الرسمية تحدد مهلة الـ48 ساعة.. ولجنة الحكام مطالبة بتحليل حالات القمة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي كريم رمزي أن مهلة الـ٤٨ ساعة التي حددها الزمالك لاتحاد الكرة ستنتهي غدًا الجمعة.

وقال كريم رمزي في تصريحات على راديو ميجا اف ام: سألت مصدر داخل الزمالك، وأبلغني أن مهلة ال٤٨ ساعة يتم احتسابها من وقت إرسال الخطاب، والذي كان بالأمس. 

وأضاف: مهلة ال٤٨ ساعة ستنتهي غدًا الجمعة بليل، والزمالك لم يقصد تهديد اتحاد الكرة ويتعامل بشكل يتناسب مع برتوكول التعامل بين المؤسسات بالدولة ولكن يريد توضيح الأمور 

لانهاء حالة الجدل .

وتابع: المصدر أكد لي أن  لجنة الحكام مطالبة بتحليل الحالات التحكيمية في مباراة القمة بالصوت والصورة وبشكل حاسم وواضح حتي يسدل الستار على الأزمة الحالية .. وليس مقبولا عدم تحليل أداء الحكام الأجانب في حين يتم تحليل أداء الحكام المصريين كل جولة.

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