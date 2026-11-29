موعد أول إجازة رسمية مقبلة في مصر أصبح محل اهتمام واسع بين الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك طلاب المدارس والجامعات، مع اقتراب نهاية عام 2026 والاستعداد لاستقبال العام الجديد 2027، الذي يحمل عددًا من المناسبات الدينية والوطنية المنتظرة، وفي مقدمتها إجازة عيد الميلاد المجيد المقررة يوم الخميس 7 يناير 2027.

وتحظى أول إجازة رسمية في العام الجديد باهتمام كبير، خاصة أنها تأتي متصلة بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وهو ما يمنح الفئات التي تحصل على راحة أسبوعية خلال هذين اليومين فرصة الاستمتاع بثلاثة أيام متتالية من الإجازة، بإجمالي 72 ساعة، دون الحاجة إلى استهلاك أيام إضافية من رصيد الإجازات السنوية.



موعد أول إجازة رسمية في مصر خلال 2027

يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، ليكون أول موعد مرتقب للحصول على إجازة رسمية في مصر خلال العام الجديد، إذ تتزامن المناسبة مع نهاية الأسبوع، ما يتيح للعاملين والطلاب الذين يحصلون على عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت الاستفادة من فترة راحة ممتدة.

وتأتي تفاصيل العطلة المرتقبة على النحو التالي:

الخميس 7 يناير 2027: إجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 8 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

السبت 9 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

وبذلك تمتد فترة الراحة إلى 72 ساعة متواصلة، تبدأ من الخميس وتنتهي يوم السبت، بالنسبة للفئات التي يتوافق نظام عملها أو دراستها مع العطلة الأسبوعية خلال هذين اليومين.

وتمنح هذه الإجازة فرصة أمام الموظفين والطلاب لتنظيم التزاماتهم والاستفادة من فترة الراحة، خاصة أنها تأتي في بداية العام الجديد، دون الحاجة إلى طلب أيام إضافية من الإجازات السنوية بالنسبة لمن تتوافق عطلتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت.

هل تشمل الإجازة الرسمية المقبلة العاملين بالقطاع الخاص؟

تندرج إجازة عيد الميلاد المجيد ضمن المناسبات الرسمية التي يحصل خلالها العاملون بالقطاع الخاص على إجازة بأجر كامل، وفقًا للقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، والذي ينظم الإجازات الرسمية للعاملين بهذا القطاع.

وبالتالي، تشمل المناسبة العاملين الخاضعين لأحكام تنظيم الإجازات الرسمية في القطاع الخاص، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لتشغيل العاملين خلال أيام العطلات الرسمية، والحالات التي تستدعي استمرار العمل وفقًا لطبيعة النشاط.

وتحظى إجازة 7 يناير باهتمام العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، خصوصًا أن توافقها مع يوم الخميس يمنح الفئات التي تحصل على راحة أسبوعية يومي الجمعة والسبت فرصة الاستفادة من عطلة ممتدة، دون الحاجة إلى طلب إجازة إضافية.

أما العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فيتحدد حصولهم على العطلة وفق القرار الذي يصدره مجلس الوزراء لتنظيم إجازة عيد الميلاد المجيد.

ومن المنتظر صدور القرار الرسمي المنظم للعطلة لتحديد تفاصيل الإجازة والفئات المشمولة بها، إلى جانب توضيح موقف الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العطلات الرسمية.



موقف المدارس والجامعات من إجازة 7 يناير 2027

لا يقتصر الاهتمام بمعرفة موعد أول إجازة رسمية مقبلة على الموظفين والعاملين فقط، بل يمتد أيضًا إلى طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور، الذين يترقبون إجازة عيد الميلاد المجيد باعتبارها أول مناسبة رسمية خلال العام الجديد.

وتوافق المناسبة يوم الخميس 7 يناير 2027، وهو ما يتيح للطلاب الذين تتزامن عطلتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت الحصول على ثلاثة أيام متتالية من الراحة، وفقًا لنظام الدراسة والإجازات المعتمد في كل مؤسسة تعليمية.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي لتأكيد تفاصيل تعطيل الدراسة داخل المدارس والجامعات، خاصة أن تحديد الإجازات التعليمية يرتبط بالقرارات المنظمة للعملية الدراسية، إلى جانب القرارات الحكومية الخاصة بالمناسبات الرسمية.

هل توجد إجازات رسمية متبقية في مصر خلال 2026؟

مع اقتراب نهاية عام 2026، انتهت المناسبات الرسمية المدرجة ضمن جدول الإجازات المعلن للعام، بعد إجازة عيد القوات المسلحة التي وافقت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الماضي.

وبذلك لم يتبق ضمن جدول المناسبات الرسمية المقررة لعام 2026 أعياد أخرى، بخلاف العطلات الأسبوعية المعتادة، لتتجه أنظار الموظفين والطلاب إلى مواعيد الإجازات الرسمية المنتظرة خلال العام الجديد.

وتصبح إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 أول عطلة رسمية مقبلة ينتظرها العاملون بمختلف القطاعات والطلاب، خاصة أنها تأتي متصلة بالعطلة الأسبوعية، ما يمنح الفئات التي تحصل على راحة يومي الجمعة والسبت فرصة الاستمتاع بفترة راحة أطول.

وتكتسب معرفة مواعيد العطلات أهمية كبيرة لدى الموظفين، إذ تساعدهم على تنظيم التزاماتهم الشخصية والمهنية، والتخطيط المسبق للرحلات والزيارات العائلية، والاستفادة من المناسبات التي تتصل بنهاية الأسبوع دون استهلاك أيام من رصيد الإجازات السنوية.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2027

يتضمن جدول الإجازات الرسمية المرتقبة في مصر خلال عام 2027 مجموعة من المناسبات الدينية والوطنية التي ينتظرها الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات.

وتتوزع هذه المناسبات على مدار العام، وتشمل أعيادًا ترتبط بالتقويم الميلادي وأخرى بالتقويم الهجري، مع اختلاف طبيعة تحديد مواعيدها، إذ تعتمد بعض المناسبات الدينية على الرؤية الشرعية للهلال، بينما تمثل الحسابات الفلكية تقديرات أولية لحين الإعلان الرسمي عن المواعيد النهائية.



وتشمل أبرز الإجازات والمناسبات المرتقبة خلال عام 2027 ما يلي:

عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2027.

عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير: الاثنين 25 يناير 2027، وقد يتم ترحيل الإجازة أو تحديد موعدها بقرار رسمي وفق سياسة ترحيل العطلات.

عيد الفطر المبارك: متوقع فلكيًا يوم الأربعاء 10 مارس 2027، ويُحسم الموعد النهائي وفق الرؤية الشرعية.

عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027.

عيد العمال: السبت 1 مايو 2027.

شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2027.

وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك: متوقع فلكيًا خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو 2027 تقريبًا، وتُحدد المواعيد النهائية وفق الرؤية الشرعية.

رأس السنة الهجرية: متوقع فلكيًا خلال يونيو 2027، في حدود يومي 6 أو 7 يونيو، وفق الرؤية الشرعية.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الأربعاء 30 يونيو 2027.

عيد ثورة 23 يوليو: الجمعة 23 يوليو 2027.

المولد النبوي الشريف: متوقع فلكيًا خلال أغسطس 2027، في حدود يومي 14 أو 15 أغسطس، حسب الرؤية الشرعية.

عيد القوات المسلحة: الأربعاء 6 أكتوبر 2027.

وتظل المواعيد المرتبطة بالتقويم الهجري تقديرية لحين الإعلان الرسمي عنها، كما يمكن أن تشهد بعض العطلات تغييرات في موعدها وفق القرارات الحكومية المنظمة لترحيل الإجازات الرسمية.

وبذلك تكون إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 أول عطلة رسمية مرتقبة خلال العام الجديد، والتي تمنح الموظفين والطلاب فرصة الحصول على 3 أيام متتالية من الراحة مع عطلة نهاية الأسبوع، وفق نظام الإجازات المعتمد لديهم.