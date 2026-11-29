سعر الذهب اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 في مصر يشهد حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة، بعدما سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، قفزة إلى نحو 5810 جنيهات،..

وشهد سعر الذهب عيار 21 قفزة بنحو 250 جنيهًا خلال 3 أيام فقط، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال الفترة نفسها بنحو 2000 جنيه، ما يعكس سرعة التحركات التي شهدها سوق الصاغة خلال الأيام الماضية، في ظل تفاعل الأسعار المحلية مع تطورات المعدن النفيس عالميًا وحركة الأسواق المالية.



ويأتي استقرار سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بعد موجة تحركات ملحوظة، وسط ترقب لمستجدات أسعار الأوقية عالميًا، والتغيرات التي قد تطرأ على الدولار الأمريكي وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وهي عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم الأحد في الصاغة

سجل سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026 استقرارًا في مصر لجميع الأعيرة بختام التعاملات، وسط متابعة من المواطنين لحركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، وجاءت الأسعار المسجلة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6640 جنيهًا بختام التعاملات.

سجل نحو 6640 جنيهًا بختام التعاملات. سعر جرام الذهب عيار 21: استقر عند 5810 جنيهات بختام التعاملات.

استقر عند 5810 جنيهات بختام التعاملات. سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 4980 جنيهًا بختام التعاملات.

بلغ نحو 4980 جنيهًا بختام التعاملات. سعر جرام الذهب عيار 14: سجل نحو 3879 جنيهًا بختام التعاملات.

وتعكس هذه الأسعار حالة الاستقرار التي شهدها سوق الصاغة خلال ختام تعاملات الأحد، مع استمرار اختلاف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك بحسب قيمة المصنعية والرسوم التي تختلف من محل إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، خلال ختام التعاملات اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، عند 5810 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين في محلات الصاغة، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو متابعة حركة المعدن الأصفر باعتباره أحد أدوات الادخار.

وعند حساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، تضاف تكلفة تتراوح بين 100 و300 جنيه على السعر الأساسي للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومحل الصاغة، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي للشراء من مكان إلى آخر.

وبذلك، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يتراوح تقديريًا بين 5910 و6010 جنيهات، قبل احتساب أي رسوم إضافية قد تختلف وفقًا للمعاملة ومتطلبات البيع والشراء.

ويظل عيار 21 محور اهتمام المتعاملين في سوق الصاغة، نظرًا لانتشاره الواسع في المشغولات الذهبية، فضلًا عن ارتباطه بعمليات شراء الذهب بغرض الادخار والاستثمار لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال ختام التعاملات اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026 نحو 6640 جنيهًا، ليواصل الاستقرار بالتزامن مع حالة الهدوء التي سيطرت على أسعار مختلف الأعيرة في محلات الصاغة.

ويعد عيار 24 الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة على نطاق واسع، كما يرتبط بصورة مباشرة بتقييم المعدن النفيس وفقًا للأسعار العالمية، مع اختلاف السعر النهائي بحسب تكاليف التداول والمصنعية عند شراء المنتجات الذهبية.



سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال ختام التعاملات اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026 نحو 4980 جنيهًا، وسط استقرار في حركة الأسعار داخل محلات الصاغة.

ويحظى عيار 18 باهتمام عدد من المشترين، خاصة في سوق المشغولات الذهبية، حيث تتفاوت أسعار المنتجات المصنوعة منه بحسب التصميم والوزن وقيمة المصنعية، وهو ما يجعل متابعة السعر الأساسي للجرام خطوة مهمة قبل اتخاذ قرار الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 خلال ختام التعاملات اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026 نحو 3879 جنيهًا، ليأتي ضمن الأعيرة التي تتأثر بالتغيرات التي يشهدها سعر الذهب في مصر، سواء نتيجة حركة الأوقية عالميًا أو تغيرات سعر الصرف والعوامل المرتبطة بالسوق المحلية.

ويختلف السعر النهائي للمشغولات المصنوعة من عيار 14 بحسب الوزن والمصنعية، ما يجعل السعر المعلن للجرام أساسًا لحساب تكلفة الشراء قبل إضافة التكاليف الأخرى.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، خلال ختام التعاملات اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، نحو 46480 جنيهًا، وسط استقرار في الأسعار مقارنة بحركة التداول خلال ختام اليوم.

وشهد الجنيه الذهب قفزة بنحو 2000 جنيه خلال 3 أيام، بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 250 جنيهًا خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس حجم التحركات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

ويتابع المستثمرون والمواطنون سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد الخيارات التي يلجأ إليها البعض بغرض الادخار، خاصة مع ارتباط قيمته بوزن الذهب وسعر عيار 21، مع ضرورة مراعاة اختلاف تكاليف البيع والشراء بحسب التعاملات.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب خلال ختام التعاملات في الأسواق العالمية، نحو 3650 دولارًا للأوقية، وسط متابعة لتحركات المعدن النفيس بعد تمكنه من تجاوز مستوى 3600 دولار.

واستفادت أسعار الذهب من تحسن أداء الأوقية عالميًا، بعدما نجحت في تجاوز مستوى 3600 دولار، مع تراجع ضغوط البيع الناتجة عن عمليات تسييل المعدن النفيس لتوفير السيولة وتعويض خسائر أسهم شركات التكنولوجيا.

وساعد توقف عمليات البيع على تحسن الزخم الصعودي للذهب، خاصة مع ظهور إشارات إيجابية على المؤشرات الفنية اليومية، وابتعاد الأسعار عن منطقة التشبع البيعي التي اقتربت منها عقب موجة التراجعات الأخيرة.



العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تحدد اتجاه المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وتنعكس بدورها على الأسعار داخل محلات الصاغة في مصر، ومن أبرزها تحركات الدولار الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة والعوائد على السندات.

وفي المقابل، لا تزال توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل تحديًا أمام استمرار صعود المعدن الأصفر، مع زيادة جاذبية السندات وأدوات الاستثمار ذات العائد مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائدًا لحائزيه.

وتتابع الأسواق تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات وتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد مسار الذهب العالمي وانعكاساته على الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتظل حركة سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مرتبطة بالتطورات العالمية، إلى جانب عوامل السوق المحلية، وهو ما يجعل متابعة أسعار الأعيرة والجنيه الذهب والمصنعية أمرًا مهمًا بالنسبة للمواطنين الراغبين في الشراء أو البيع، خاصة مع التحركات السريعة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.