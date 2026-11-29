أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير أن مجلس الوزراء قرر اليوم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراء دراسة عاجلة يعقبها التنفيذ الفوري لإنارة الأجزاء الواقعة داخل نطاق المحافظات من الطرق الرئيسية التي امتدت على جانبيها تجمعات عمرانية كبيرة، إلى جانب المناطق المهمة على هذه الطرق، مؤكدًا أن الطرق الداخلية داخل المدن مضاءة بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق الصحفي الذي عقده الوزير اليوم،موضحًا أن ملف إنارة الطرق يسير على مسارين.

وأكد الوزير أن الطرق الرئيسية الواقعة خارج المدن لا تُضاء في دول العالم، وأن الاعتماد فيها يكون على العواكس الجانبية والتخطيط السطحي واللافتات الإرشادية، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر ذلك في وسائل الإعلام كما عُرض على مجلس الوزراء.

وأضاف أنه نظرًا لخصوصية بعض الأماكن على هذه الطرق، سيتم تنفيذ الإنارة في الأجزاء الواقعة داخل نطاق المحافظات، بعدما امتد العمران على جانبيها.

وأوضح أن طريق القاهرة – السويس كان ينتهي عند سنترال ألماظة، وطريق القاهرة – الإسماعيلية كان ينتهي عند المطار، أما الآن فقد توسعت التجمعات السكنية على جانبي الطريقين..وبناءً على ذلك، ستمتد الإنارة على طريق مصر – الإسماعيلية إلى ما بعد مدينة العاشر من رمضان، وعلى طريق القاهرة – السويس إلى ما بعد مدينة بدر، وكذلك بقية الطرق المماثلة.

وأشار الوزير إلى أن الإنارة ستشمل أيضًا المناطق المهمة على الطرق الرئيسية، مثل الكباري عند مداخل المدن (كمدخل مدينة السلام ومدخل العاشر من رمضان)، والأعمال الصناعية عند المداخل، وأماكن عبور المشاة.. مؤكدا أن التنفيذ بدأ بالفعل، وأنه مع نهاية الأسبوع ستكون جميع الأجزاء الرئيسية ومداخل المدن على الطرق الرئيسية مضاءة.

وأوضح الوزير أن النوع الثاني هو الطرق الداخلية داخل المحافظات، سواء كانت طرقًا محلية تتبع المحافظات، أو طرقًا رئيسية تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري لكنها تمر داخل نطاق المدن، سواء مركزًا أو محافظة أو القاهرة الكبرى. وأكد أنه يجب إنارتها بالكامل، وهو المعمول به في معظم دول العالم، وأنها مضاءة في مصر بنسبة 100%.

وأضاف أن أعمال الصيانة مستمرة، وأنه في حال وجود كشاف مطفأ يتم إصلاحه فورًا لاستعادة كفاءة المنظومة.

وقال الوزير إن الطريق الدائري، رغم أنه طريق رئيسي يربط 3 محافظات ويتبع الهيئة العامة للطرق والكباري، فهو في الوقت نفسه طريق داخلي يسير عليه حجم كبير جدًا من المركبات، ولذلك تجب إنارته، وهو مضاء بالفعل.

وأكد أن الطريق كان مضاءً بنسبة 100% أثناء الحادث الأخير الذي انقلبت فيه سيارة واشتعلت فيها النيران، وأن الإنارة كانت تعمل فوق موقع الحريق. وكشف أن الرئيس أكد عليه قبل الحادث بنحو أسبوعين أو ثلاثة ضرورة إنارة الطريق بالكامل، وأنه مضاء بالكامل حاليًا.