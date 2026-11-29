وافق الناخبون في سويسرا اليوم الأحد على فرض قيود على الألعاب النارية المزعجة، ​في خطوة دافع عنها نشطاء حقوق الحيوان، لكن المعارضين ‌وصفوها بأنها اعتداء على الحريات الفردية.

فرض قيود على الألعاب النارية المزعجة



وأيد ما يقرب من 60 بالمئة من المصوتين المبادرة، التي أجريت في إطار التقاليد السويسرية للديمقراطية المباشرة، والتي أطلقت ​بهدف حماية الناس والحيوانات والبيئة من الانفجارات الصاخبة والقمامة والحوادث.



ووفقا ​للتعديلات الجديدة، أمام الحكومة والبرلمان، اللذين عارضا هذه القيود، ⁠مهلة عامين للاتفاق على تفاصيل الحظر، بما في ذلك تحديد ​أنواع الألعاب النارية التي تصنف على أنها صاخبة.

وسيظل استخدام الألعاب ​النارية الأقل ضجيجا، مثل الشماريخ والشموع الرومانية، مسموحا به.



ويمكن منح استثناءات للمناسبات الكبرى، لكن سيحظر على الأفراد إطلاق الألعاب النارية الصاخبة بأنفسهم.



ومن خلال ملصقات تظهر ​قططا وكلابا ترتعد خوفا وتضع أقدامها على آذانها، قال مؤيدو الحظر ​إن الألعاب النارية ترفع مستويات التوتر لدى الحيوانات والبشر، وتسبب القمامة التي غالبا ‌ما ⁠تترك في الحقول.



وقال رومان هوبر، عضو لجنة الاستفتاء الذي يعمل مدربا للكلاب، إن الألعاب النارية تطلق قبل أيام من الأعياد الرسمية الكبرى وبعدها، وأصبحت مصدر إزعاج على مدار العام.



وأضاف "قد يقول الناس إن ​الألعاب النارية مجرد ​متعة بسيطة. لكن ⁠الأمر لا يكون ممتعا عندما يعاني الناس والحيوانات".



ووصف معارضون الاقتراح بأنه هجوم على الحرية الفردية، بحجة ​أن الألعاب النارية جزء حيوي من الاحتفالات الشعبية ​مثل ليلة ⁠رأس السنة والعيد الوطني السويسري.



وقال النائب أندريا كاروني من الحزب الليبرالي اليميني الوسطي قبل التصويت "مؤيدو هذا الحظر هم مفسدو المتعة... الألعاب النارية ⁠هي ​تعبير عن الفرح"، مجادلا بأنها تخضع بالفعل ​لرقابة صارمة.



وأضاف "لا ينبغي لنا أن نقيد متعة الناس أكثر من ذلك، وبالتأكيد ليس بحظر ​شامل على مستوى البلاد".